خبيرة تكشف عن طريقة بسيطة بالفم للتوقف عن الشخير





كشفت “كاثرين هول ” إحدى خبيرات الصحة البدنية عن خدعة واحدة بسيطة بالفم قد تكون هي الحل للشخير أثناء النوم .

وقالت أن “تكرار أحرف العلة بصوت عال” قبل وقت النوم قد يكون هو الحل.

وأوضحت: “تمارين مكافحة الشخير للحلق طريقة رائعة لتقوية عضلات الحلق ومنعها من الاهتزاز أثناء النوم – سبب الشخير. بضع مرات في اليوم، اقض بضع دقائق في إعادة كل حرف من أحرف العلة (a-e-i-o-u) بصوت عال”.

أسباب الشخير

ويحدث الشخير وفقا لـ “NHS” بسبب أشياء مثل لسانك أو فمك أو حلقك أو مجاري الهواء في أنفك التي تهتز أثناء التنفس. ويحدث هذا لأن هذه الأجزاء من جسمك تسترخي وتضيق عندما تكون نائما”.

وتزداد احتمالية إصابتك بالشخير في حال:

– زيادة الوزن.

– التدخين.

– شرب الكثير من الكحول.

– النوم على ظهرك.

كما أن انقطاع النفس النومي، على سبيل المثال، يمكن أن يزيد من خطر الشخير بسبب انسداد المسالك الهوائية مؤقتا أثناء نومك.

المرصد