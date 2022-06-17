شقيق عادل إمام: الزعيم سيعود للسينما قريبا بـ”الواد وأبوه”





كشف عصام إمام شقيق الممثل المصري عادل إمام عن عودة الأخير قريبا إلى السينما بفيلم جديد يحمل اسم “الواد وأبوه”.

Sputnik

وحسب تصريحات هاتفية أدلى بها إمام لبرنامج تريندينغ، أكد كذب الشائعات التي تتحدث كثيرا عن وفاة الزعيم، لافتا إلى عودته بفيلم من إنتاجه (عصام إمام)، وإخراج رامي إمام، ومشاركة البطولة لابنه الآخر محمد إمام.

وأكد عصام أن تصوير الفيلم سيبدأ خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن جلسات عمل مع الزعيم سيتم عقدها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

وعن طبيعة العمل قال إمام إنه “يدور في إطار كوميدي حول فكرة العلاقة بين الأب والابن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني التي تمس الأسرة”.

يشار إلى أن آخر ظهور للزعيم كان في مسلسل “فلانتينو”، الذي كتبه أيمن بهجت قمر، وأخرجه أيضا نجله رامي إمام وشاركته البطولة الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين وطارق الإبياري.

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