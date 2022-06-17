إجراء 25 عملية قسطرة بمستشفى الشعب مجانا





ضمن زياراته الميدانية والوقوف على سير العمل وتذليل العقبات بالمستشفيات ، شهد وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، إجراء 25 عملية قسطرة مجانية بمستشفى الشعب التعليمي يرافقه مدير برنامج العلاج المجاني د.فاطمة الزهراء إسماعيل وممثل الادارة العامة للطب العلاجي د .عصام الدين حسن ومهندس طبي مي فتح العليم، وبحضور د.صلاح الباشا المدير القومي للمركز القومي للقلب.

وأكد هيثم، إهتمام الوزارة بالمستشفى للخدمات الطبية المتميزة التى تقدمها لكل انسان البلاد فضلا عن تدريب الكوادر الطبية العاملة.

واشار إبراهيم إلى ضرورة حصر احتياجات المستشفى مؤكداً أن وزارتي الصحة الاتحادية والصحة الولائية تعملان سوياً من أجل دعم المستشفى، لافتا الى تقديم الخدمة للمراضى مجانا عبر برناتمج العلاج المجاني كما تم ادخال جراحة القلب للاطفال وتعديل العيوب الخلقية وجراحة القلب المفتوح مبينا انها من العمليات ذات التكلفة العالية.

واوضح ان التردد على المستشفى يقارب 600 مريض في اليوم لافتاً الى ضرورة إشراك جهات الصلة في بداية العمل لتفيذ كثير من المشاريع، ملتزما بتوفير كل المعينات لإزالة كل العقبات التي تواجه مستشفى الشعب التعليمي حتى ينعم المواطن بخدمة علاجية متكاملة.

وقدم المدير العام للمستشفى د.النمير جبريل ، شرحا وافيا عن الخدمات التى تقدمها المستشفى لافتا إلى أنه يتم إجراء ما يقارب 30 عملية يوميا من جراحة قلب وقسطرة تشخصية وعلاجية وعمليات الصدر الصغرى والكبرى، مبينا ان هناك كثير من التحديات تواجه المستشفى، كاشفا ان التردد خلال شهر مايو الماضي بلغ 18 ألف مريض.

وكشف النمير، ان المستشفى بحاجة إلى توفير المعدات والأجهزة الطبية بقسم الاشعة بجانب عملية الصيانة حتى تقوم المستشفى بدورها تجاه المواطنين .

سونا