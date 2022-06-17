عريس خسر أمواله في “الكريبتو” فأصبح لصا





بسذاجة غريبة، حوّل عريس كل مدخراته النقدية إلى العملات الرقمية، ظنا منه أنه سيحقق أرباحا أكثر، لكن كل أمواله تبخرت.

وجاءت خسارة الأموال بالنسبة إلى البريطاني لويس كروسبي في وقت حساس للغاية، إذ كان يوشك على الزواج وبحاجة ماسة للنقود.

وبعدما اكتشف أنه ضحية خدعة في عالم العملات الرقمية، أصبح لصا على ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واستمعت محكمة بمدينة نيوكاسل إلى شهادات في قضية كروسبي البالغ 25 عاما، وهي محاولة سرقة متجر بقالة تحت تهديد السلاح.

وارتكب الرجل الجريمة بعد ساعة من معرفته أنه خسر كل أمواله في استثمارات الأموال الرقمية>

وهدد الرجل الموجودين في المحل “أعطوني كل ما لديكم من مال.. لدي مسدس”.

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لكن صاحب المتجر والعامل الموجود حينها رفضا الاستسلام وقاوما اللص، وتمكنا من انتزاع السلاح من يده، وسيطرا على حركته ريثما قدمت الشرطة.

وفي نهاية المطاف، أصدرت المحكمة حكما مخففا على اللص هو السجن مع وقف التنفيذ، وقال القاضي في تفسير القرار إن الرجل “كارثة” العملات المشرفة التي واجهها أغرقته في “أزمة عقلية”.

ووقعت الجريمة في أواخر نوفمبر من العام الماضي، وحاول اللص التخفي وتضليل الكاميرات عبر ارتداء نظارة شمسية في الليل وقناع طبي وقبعة ووشاح.

واعتقد أن الموجودين في المتجر سيستلمون له مباشرة، لكن العامل انطلق نحوه مثل السهم رغم أن اللص كان مشهرا سلاحه، وتمكن مع صاحب المتجر من إخضاع اللص.

وفي التحقيق الأولي قال كروسبي إن ما حدث كان “مزحة”، لكن ذلك لم يقنع المحققين.

سكاي نيوز