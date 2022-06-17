شاهد بالفيديو.. مطربة أريترية تبدع في أداء أجمل أغنيات الفنان السوداني خوجلي عثمان..ومتابعون يشيدون بها ويؤكدون (الأريتريون يجيدون أغانينا أكثر من فناني بلادي الشباب)





نجحت مطربة اريترية الجنسية في كسب اعجاب واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد تصويرها لفيديو كليب تغنت فيه بأروع الأغنيات السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تغنت المطربة بأغنية “اسمعنا مرة” وهي إحدى أشهر أغنيات الفنان السوداني الراحل خوجلي عثمان.

ووفقاً لتعليقات المتابعين للأغنية فقد وجدت الفنانة الاريترية يوديت ابراهام إجماع كامل على جمال صوتها وتألقها في أداء واحدة من أصعب الأغنيات السودانية.

كما تغزل الجميع في صوت الفنانة يوديت وفي ذوقها الرفيع لكونها اختارت أن تغني بواحدة من أجمل أغنيات الراحل خوجلي عثمان, ناشر الفيديو وضع عنوان له قال فيه : (الاريتريون بجيدون اغانينا أكتر من فنانينا الشباب).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين