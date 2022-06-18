شاهد بالفيديو.. الفنانة أفراح عصام تغني أشهر أغنيات الهرم عثمان حسين وتتعرض لأقسى أنواع السخرية والانتقادات





نشرت عدد من الصفحات الفنية التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار ضجة واسعة.

مقطع الفيديو ظهرت فيه الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام وهي تدندن برائعة الهرم الفني الراحل عثمان حسين “المصير” والتي تعد واحدة من أشهر أغنيات فيثارة الغناء السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تعرضت نجمة برنامج (أغاني وأغاني) السابقة و (يلا نغني) لانتقادات قاسية وسخرية كبيرة من قبل متابعي الصفحات التي تنشط على فيسبوك.

حيث وجه بعض المعلقين المطربة الشابة لترك الغناء والاتجاه لمجال الإعلانات مؤكدين في الوقت نفسه أنها تملك جمالا ساحرا وبالمقابل صوتها عادي وضعيف على حد تعبيرهم.

بينما نصحها أرحم المنتقدين بالابتعاد عن ترديد أغنيات الفنانين الكبار أمثال عثمان حسين وصلاح بن البادية الذي تغنت له من قبل بأغنية (يا ربي هل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين