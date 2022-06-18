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شاهد بالفيديو: مُطرب سوداني تتجمع حوله فتيات ويطلبن التقاط صورة معه وإحداهن تصرخ “الليلة مابنوم”
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله المطرب الشاب “أحمد الشبح” وهو في قبضة العديد من الفتيات المعجبات به.
وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد طلبن الفتيات التقاط كل واحدة على حدا صورة لها رفقة احمد الشبح، فما كان له خيار سوي موافقته وأخذ يتصور مع كل فتاة بينما علقت إحداهن وهي تصرخ “الليلة مابنوم”.
الخرطوم:(كوش نيوز)
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