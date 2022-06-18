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بالفيديو.. مشهد يخطف الألباب لأفواج المعتمرين فجر اليوم بالمسجد الحرام
التقطت عدسات الكاميرات مشهدا يخطف الألباب لازدحام المعتمرين في صحن الطواف بالمسجد الحرام فجر اليوم (السبت).
وأوضحت اللقطات ضيوف الرحمن، وقت الفجر، وهم يؤدون مناسك العمرة، ويطوفون حول الكعبة ويسعون بين الصفا والمروة.
وأظهرت المقاطع المصورة أفواج المعتمرين وهي تنهمر تاركة متاع الدنيا، مبتهلة إلى الله بالدعاء، سائلين لطفه وعفوه.
فيديو | ساعون وتاركون مباهج الدنيا..
فجراً.. مشهد مبهر لازدحام المعتمرين في صحن الطواف سائلين لطف الله وعفوه#الإخبارية pic.twitter.com/HPVRiV2dLc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 18, 2022
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