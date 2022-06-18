الأرصاد تحذر من موجة حارة ستشهدها المملكة بدءاً من الغد وتحدد المناطق المتأثرة





حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم (السبت) عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، من موجة حارة بدءاً من غد (الأحد)، وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال المركز أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى الـ50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة. وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى من 47 إلى 50 درجة مئوية على معظم محافظات المنطقة الشرقية والأجزاء بين المدينة المنورة وينبع. بينما يتوقع أن تتراوح ما بين 45 و47 درجة على الأجزاء الشرقية لمناطق الرياض القصيم الحدود الشمالية.

مزمز