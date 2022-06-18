هل يتصالح الهلال والنصر في قضية محمد كنو؟





كشف القانوني والإعلامي الرياضي، محمد الدويش، حقيقة تصالح ناديي الهلال والنصر في قضية اللاعب محمد كنو، والتي هزت الشارع السعودي طوال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن قضية كنو تحوّلت من الحق الخاص إلى العام؛ ولذلك فإن الجهات القانونية المختصة، هي المسؤولة الوحيدة، عن اتخاذ القرارات والعقوبات، لافتًا إلى أن الجانب الوحيد الذي يُمكن أن “يتصالح” الهلال والنصر فيه، أو يتفاوضان بشأنه؛ هو التعويضات المالية.

كان كنو البالغ من العمر 27 سنة قد جدد عقده مع الهلال في شهر يناير الماضي، لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2025، وذلك بعد أيام قليلة من دخوله الفترة الحرة، ولكن النصر أصدر بيانًا عاجلًا أعلن خلاله توقيع النجم الدولي على عقود الانتقال إلى العالمي قبل التجديد مع قلعة الزعيم.

وقام النصر بتصعيد القضية إلى لجنة الاحتراف، والتي حولت بدورها الأوراق الرسمية إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي أصدرت 3 قرارات رسمية في القضية، وذلك على النحو التالي: “1- إيقاف محمد كنو “4 أشهر”. 2- منع الهلال من التعاقدات “فترتي تسجيل”. 3- إلزام كنو والهلال، بسداد 27 مليون ريال “تضامنًا”، إلى النصر”.

ومن ناحيته، قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الاستئناف على قرارات “المنازعات”، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

مزمز