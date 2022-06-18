صراع ثلاثي للتعاقد مع نجم ليفربول





أفادت تقارير صحفية أن النجم الياباني تاكومي مينامينو، مهاجم ليفربول، على رادار ثلاثة أندية قبل رحيله الصيفي المتوقع من أنفيلد.

واجه مينامينو صاحب الـ 27 عامًا، صعوبة في المشاركة على حساب كلًا من محمد صلاح، وساديو ماني وجوتا، في خط الهجوم الريدز منذ وصوله من ريد بول سالزبورج في يناير 2020.

كما أدى المستوى القوي الذي قدمه الكولومبي لويس دياز، إلى دفع مينامينو، إلى التراجع أكثر في الترتيب في النادي، على الرغم من أنه يسجل 10 أهداف وصنع واحد في 24 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

وشارك مينامينو في 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي- 10 منها كانت كبديل- وتم استبعاده تمامًا من التشكيل في 11 مناسبة.

لعب الدولي الياباني 176 دقيقة فقط في الدوري الممتاز الموسم الماضي، ومع انتهاء عقده في غضون عامين، من المتوقع أن يحاول ليفربول التخلي عنه هذا الصيف.

ووفقًا للصحفي أكرم كونور، أن مينامينو لديه بعض العروض من الخارج، حيث أن لاتسيو وليون وموناكو جميعهم مهتمون بالتعاقد مع المهاجم خلال الانتقالات الحالية.

وأضاف التقرير أن ليفربول، يريد قيمة مالية قدرها 17 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن مينامينو، وقد تم ربطه أيضًا بالانتقال إلى ليدز يونايتد كجزء من صفقة رافينها.

المصري اليوم