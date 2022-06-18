بايدن يعتزم التحدث مع الرئيس الصيني “قريبا”





أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، عزمه التحدث “قريبا” مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال في تصريحات صحفية: “سأتحدث مع الرئيس الصيني قريبا”، بحسب ما نقلت قناة “الحرة” الأمريكية.

وجاءت تصريحات بايدن بينما كشف عن اعتزامه “اتخاذ قرار من شأنه تخفيف الرسوم الجمركية على الصين”.

وتعد تصريحات بايدن نبرة أكثر تصالحية مع بكين، التي تتهمها واشنطن بأنها تمثل “خطرا” على النظام العالمي، وهو ما ترفضه الصين.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن “تخوض منافسة شديدة مع بكين بهدف الحفاظ على النظام العالمي”، نافيا في الوقت ذاته سعي بلاده لخوض “حرب باردة” جديدة.

من جهته، أكد متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين، أن هدف الخطاب الأمريكي كان “احتواء نمو الصين ووقفه والحفاظ على الهيمنة والقوة الأمريكيتين”.

العربية نت