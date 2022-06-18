قرار بتكوين الاتحاد السوداني للناشئين والشباب والبراعم





أصدرت وزيرة الشباب والرياضة الأستاذة هزار عبد الرسول قراراً وزارياً بتكوين الاتحاد السوداني للبراعم والناشئين والشباب، وتعيين مجلس إدارته استناداً على نص المادة (5/1/ج) من قانون هيئات الشباب والرياضة للعام 2016م.

وجاء القرار بهدف نشر المناشط على المستوى القومي ، وحدد مدة عمل المجلس لعام من تاريخ تكوينه ، ونص القرار على تعين المجلس برئاسة الفاضل عوض جلال الدين ويعمل مازن الطيب ابوسن نائباً له ، وضم القرار محمد إبراهيم عوض الله أميناً عاماً وخالد أحمد النقر نائباً له وفي منصب أمين المال مدثر علي البشير وأسامة علي الأمين نائباً له وللجنة التدريب عبد العظيم عوض (قلة) وللتحكيم عباس جميل وفي الإعلام صلاح عثمان ، وفي عضوية المجلس كل من عبد المنعم سبيتي، جعفر إسماعيل فضل المولى، صالح عبد الرحمن الكردي، مرمار عبد الله حسين، الطيب الهادي عمر والرشيد يوسف بشير عضواً وممثلاً للولايات.

هذا وقد حدد القرار مهام واختصاصات المجلس في نشر المنشط على المستوى القومي، وإعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد وتنفيذ برامجه الفنية والإدارية وكذلك عقد الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي وانتخاب مجلس الإدارة.

وكالة سونا