هجمات سيبرانية تطال حسابات وزيري الاقتصاد والخارجية في ألمانيا





تعرضت عناوين البريد الإلكتروني الحزبية الخاصة ب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لهجمات سيبرانية استهدفت أنظمة تكنولوجيا المعلومات لحزبهما الخضر.

وذكرت متحدثة باسم الحزب في تصريحات لمجلة “دير شبيجل” نُشرت اليوم السبت أن هذه الحسابات لم تعد مستخدمة بنشاط.

تجدر الإشارة إلى أن هابيك وبيربوك شغلا منصب زعيمي الحزب حتى يناير الماضي.

وبحسب بيانات “دير شبيجل”، تشير التحقيقات بشأن خلفية الهجوم السيبراني إلى روسيا، حيث دفعت الإجراءات المستهدفة للمهاجمين والتفاصيل التقنية السلطات الأمنية إلى تقييم أن المتسللين يمكن أن يكون لهم خلفية روسية.

وتعرض حزب الخضر لهجوم من قبل قراصنة الإنترنت عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، كما أكدت متحدثة أمس الأول الخميس.

ونتيجة لذلك، تعذر الوصول إلى “الشبكة الخضراء”، وهي منصة حزبية داخلية، إلا على نطاق محدود منذ 13 يونيو الماضي. ونجح المهاجمون المجهولون حتى الآن في اختراق حسابات البريد الإلكتروني الحزبية الخاصة برئيسي الحزب الجديدين ريكاردا لانج وأوميد نوريبور، وتم في بعض الحالات إعادة توجيه رسائل بريد إلكتروني إلى خوادم خارجية. وتعرض الحزب بالفعل لهجوم على نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص به في 30 مايو الماضي، وبعد ذلك حرر الحزب بلاغا أمام السلطات.

وذكرت “دير شبيجل” أن مكتب المدعي العام في برلين بدأ تحقيقا في التجسس على البيانات وتعديل البيانات. بالإضافة إلى مكتب الشرطة الجنائية بولاية برلين، يشارك المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أيضا في التحقيق.

البيان