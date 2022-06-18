الخرطوم..زيارة جديدة للوالي للمصارف





حتى لا تؤدّي إلى تراكم الأنقاض وتتسب ب في قفل المصارف.

وجّه والي الخرطوم المكلّف أحمد عثمان حمزة، إدارة المخالفات بالهيئة بالإسراع بإزالة المخالفات بالمنطقة أوّل بأول حتى لا تتراكم الأنقاض وتؤدّي لقفل المصارف.

وأوضح حمزة، بحسب وكالة السودان الرسمية، السبت، أنّ نتائج مخلّفات أعمال صيانة السيارات يتسبّب بشكلٍ رئيسي في قفل العبارة وصعوبة عملية التصريف.

والسبت، وقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، على الخطوات المتسارعة التي تقوم بها هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، لإكمال أعمال الخريف قبل بدء هطول الأمطار.

باج نيوز