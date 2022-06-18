بايدن يسقط عن دراجته الهوائية دون إصابة





سقط الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، من دراجته الهوائية، خلال قضائه عطلة نهاية الأسبوع قرب منزله بولاية “ديلاوير”، دون أن يصاب بأذى.

وسقط بايدن على الأرض عقب فقدانه التوازن خلال ممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل وأعضاء من فريقه على ساحل “ريهوبوث بيتش”.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة نهوض بايدن (79 عاما) مباشرة عقب سقوطه ويقول “أنا بخير”.

ولاحقا قال بايدن إنه أثناء توقفه للحديث إلى المواطنين، فقد التوازن خلال محاولته سحب حذائه الذي كان عالقا في الدواسة.

العربية نت