3 أطعمة يمكن أن يؤدي تجنبها إلى التخلص من آلام الظهر الشائعة





تُعد آلام الظهر من الآلام الشائعة التي تصيب ما يقارب واحدًا من كل أربعة بالغين في مرحلةٍ ما من حياتهم، والتي تتراوح من خفيفة إلى شديدة.

وتتعدد الأسباب الكامنة وراء هذه الآلام بدءًا من إجهاد الأربطة أو حالات طبية أكثر خطورة. ولحسن الحظ يمكن لعدد من الإجراءات البسيطة أن تساعد في درء المضاعفات. ويشير خبراء إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الطعام يمكن أن تؤدي إلى حدوث التهاب في أسفل الظهر؛ مما يسبب الآلام، وبالتالي فإن التخلي عنها قد يساعد في تخفيف الحالة.

ويقول الخبراء إن الغلوتين والأطعمة السكرية والأطعمة الدهنية ربما تم تحديدها على أنها “الجناة المشتركة” وراء هذه الحالة. وعلاوة على ذلك، تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يرتفع معدل انتشار هذه الحالة بشكل مطرد في السنوات القادمة. وهناك مجموعة من العوامل المعروفة بأنها تساهم في الإصابة بآلام الظهر، ولكن من أكثر العوامل التي يتم تجاهلها في النظام الغذائي هي الغولتين والسكر.

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