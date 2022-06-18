الهلال يفلت من فخ الأهلي شندي في الدوري السوداني





أفلت الهلال، بصعوبة شديدة من فخ الأهلي شندي، وتغلب عليه بنتيجة (2-1)، في مباراة جرت اليوم السبت بستاد جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم، ضمن الجولة 19 من الدوري السوداني الممتاز.

تقدم الهلال بهدف صانع الألعاب عبد الرؤوف يعقوب في الدقيقة 17، وأدرك ولاء الدين موسى التعادل في الدقيقة 40، قبل أن يخطف وليد الشعلة هدف الهلال الثاني (58).

ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقطة في الصدراة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن غريمه المريخ الذي تعثر في هذه الجولة بالتعادل السلبي مع حي الوادي نيالا، وتجمد الأهلي شندي عند 28 نقطة بالمركز الخامس.

صنع الهلال عدة فرص عن طريق محمد عبد الرحمن ووليد الشعلة، بينما مرت تسديدة صانع الألعاب النيجيري عابدول أجاجون القوية الزاحفة بمحاذاة القائم الأيمن.

وانطلق الجناح السريع ياسر مزمل في الدقيقة 17، ومرر الكرة للخلف إلى محمد عبد الرحمن على حافة الصندق، ووصلت إلى عبد الرؤوف الذي سددها قوية أعلى الزاوية اليمنى محرزا هدف التقدم.

في المقابل، تحرك الأهلي شندي بصورة مزعجة نحو مرمى الهلال، عن طريق تحركات كل من مصعب كردمان ومحمد الحاج كومي وولاء الدين موسى مهاجم الهلال السابق الذي أدرك التعادل بتسديدة يسارية سكنت مرمى الحارس أبوجا.

وبعد الاستراحة عاد الهلال أكثر شراسة، ونجح في إضافة الهدف الثاني عن طريق وليد الشعلة في الدقيقة 58، لتنتهي المباراة بفوز الهلال (2-1).

موقع كووورة