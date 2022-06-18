شاهد بالفيديو.. في لايف مُثير.. المطربة “ندى القلعة” تشرح طريقة تحضير شاي الحليب (بالكنتوش)





في لايف مُثير حصد آلاف التعليقات، شرحت المطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” طريقة تقليدية لتحضير شاي الحليب (بالكنتوش) أو القُنانة، كما هو معتاد ببعض أرياف السودان.

وأوضحت “القلعة” طريقة تحضير الشاي، بهذا الإناء الفخاري، ابتداءً من (تعتيق) الإناء المصنوع حديثاً، ودهنه بالسمن البلدي وتجهيزه لتحضير الشاي.



وقالت القلعة أن “شاي الكنتوش” مميزاً وصحي، ويعطي شاي الحليب نكهة رائعة، وطعم يريح المزاج. كما أن “الكنتوش” بحجم أكبر، يستخدم في طهي الطعام ويحافظ على سخونته لوقت أطول.

الخرطوم: (كوش نيوز)