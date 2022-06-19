شاهد بالفيديو.. تراث جميل بإحدى المناطق السودانية.. النساء يغنين “تعال بالزلط يلا سوقني معاك” والرجال يتفاعلون برقصات مبتكرة





وجد مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة اعجاب المئات من المتابعين.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره بإحدى القرى السودانية نساء يغنين أغنية تراثية قديمة بالمنطقة المتواجدين فيها.

وتقول الأغنية في مطلعها “تعال بالزلط يلا سوقني معاك” حيث تغنت بها النسوة ورقص على انغامهن رجال المنطقة بطريقة أعجبت المتابعين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين