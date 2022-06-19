شاهد بالفيديو: مقطع من أغنية “سيد الفنيلة البيضاء.. دقستي ليه يا بليدة” بحقق إنشارا خرافيا على تيك توك ورقص مدهش على أنغامه





حقق مقطع قصير من أغنية للفنان السوداني خالد شبشة إنتشاراً خرافياً وغير مسبوقاً على منصة تيك توك حيث تم خلال ساعات من ظهور المقطع نشر مئات الفيديوهات على صوت المقطع الذي يبلغ نحو 10 ثواني، وحكي العديد من الناس أنهم أعادوا الإستماع للمقطع عشرات المرات نسبة للحن المميز.

وتقول كلمات المقطع بحسب ما سمعت محررة كوش نيوز (سيد الفنيلة البيضاء.. مكتوب عليها الريدة.. دقستي ليه يا بليدة من حبه ما مستفيدة).

وحقق الفيديو المرفق الذي يرقص فيه أحد الشباب على أنغام الأغنية تداول واسع على منصات السوشال ميديا.



بينما إنتشرت الفيديوهات المختلفة للشباب السوداني وهم يظهرون بالفانيلة الداخلية وهم يرددون كلمات الأعنية.

الخرطوم (كوش نيوز)