تزوجها عن طريق تيك توك .. ويطلب طلاقها بعد 3 أشهر





تيك توك وفوجئ باختلاف الطباع وشعر بعدم القدرة على استكمال حياته معها فلجأ إلى محكمة الأسرة طلباً لفسخ عقد زواجه.

“عايزة تلبس بيكيني” هكذا برر الزوج صاحب محلات لبيع الشيكولاتة، تواجده بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة؛ لرفع دعوى فسخ عقد زواجه لشعوره باستحالة المعيشة مع زوجته بعد 3 أشهر فقط.

وقال الزوج 30 سنة: تزوجت من زوجتي 22 سنة، صاحبة “جيم” حريمي، بعدما شاهدت فيديوهاتها الخاصة على التيك توك، والتي تقوم فيها بشرح مفصل لسياسة عملها، وبعد متابعتها لشهرين تعرفت عليها وتولدت مشاعر بيننا جعلتني أتمسك بالزواج منها.

أشار الزوج: طبيعة عمل زوجتي تجعلها تقوم بالتصوير ونشر الفيديوهات على الإنترنت، لكني تمكنت من إقناعها بعدم الظهور في الفيديوهات الخاصة بها؛ ما زاد من احترامي لها.

يستكمل الزوج حديثه: ظل الوضع إلى أن تعرضت إلى وعكة صحية وحينها كنت أتناول أطعمة معينة وكانت تفعل ذلك، لذا كنت أوافقها على أفعالها وألبي لها كافة متطلباتها حتى لا تشعر بالانزعاج.

يشكو الزوج: أثناء وعكتي الصحية عرض والد زوجتي علينا السفر معه للاسترخاء بعض الوقت وبالفعل ذهبنا إلى إحدى المدن الساحلية، وبعد نزول الفندق بساعتين كانت المفاجأة في ملابس زوجتي غير اللائقة “عايزة تلبس بكيني وتنزل بيه البحر”، وحينما ذهبت لشراء مايوه شرعي لها رفضت تمامًا.

يختتم بعد محاولات عدة مع زوجتي رفضت تمامًا تلبية رغبتي في عدم نزولها البحر بالبيكيني، حتى أنها وافقت على رجوعي بمفردي من السفر، وبعد العودة أرسلت إليها لإنهاء العلاقة بالطلاق، لكنها لم ترد نهائيًا، فلجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

صحيفة البيان