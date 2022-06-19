رسمياً .. هشام السوباط يترشّح لرئاسة نادي الهلال السوداني





بعد شدّ وجذب، تقدّم السوباط لترشيح نفسه في منصب الرئيس.

أعلن رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال هشام السوباط، عن ترشّحه رسميًا في منصب الرئيس خلال الجمعية العمومية المرتقبة للنادي.

وتضم قائمة السوباط المرشحة لخوض انتخابات مجلس إدارة الهلال كلٍ من هشام حسن محمد أحمد السوباط رئيسًا، محمد إبراهيم العليقي نائبًا للرئيس، حسن علي عيسى أمينًا عامًا، رامي كمال نائبًا للأمين العام، علم الدين محمد عبد الله أمينًا للمال.

وتضم عضوية المجلس كلٍ من يحيى محمد خير، الفاضل التوم التهامي، الصادق يوسف،محمد يوسف موسى ،نوال الأمين، عوض إبراهيم أحمد خوجلي.

وتجرى في التاسع والعشرين من يونيو الجاري، جمعية عمومية لنادي الهلال، لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي لأربع سنواتٍ مقبلةٍ.

باج نيوز