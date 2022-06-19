رجل يروي كيف حل خلاف نشب بين زوجتيه حول من تركب بجانبه في المقعد الأمامي للسيارة





روى مواطن تفاصيل خلاف حدث بين زوجتيه حول من تركب السيارة بجانبه في المقعد الأمامي فلجأ إلى طريقة بسيطة لحل هذه المشكلة.

وأوضح المواطن خلال مداخلة له مع برنامج “بعد المنتصف” المذاع على mbcfm أنه طلب من زوجتيه أن تجلسا في المقعد الخلفي للسيارة.

وأشار إلى أنه لأول مرة يشارك في برنامج ويروي موقفا عن حياته.

صحيفة المرصد