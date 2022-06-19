طب وصحة

أجريت على الفئران.. دراسة جديدة تكشف عن 3 طرق لزيادة العمر بواقع الثلث

2022/06/19
جدة
Pic by HotSpot Media - 72-YEAR-OLD GRANDMA HAS SPENT £20K ON NIGERIAN TOYBOY HUBBY - IN PIC - Angela Nwachukwu and CJ Nwachukwu on their wedding day in Nigeria, April 2015 - A 72-year-old grandma has revealed how she spent her entire life savings on her Nigerian toyboy husband. Angela Nwachukwu, from Dorset, met CJ, 27, on Facebook in February 2015. The pair, who have a 45-year-old age gap, hit it off and she flew over to Africa to marry him two months later. But when she arrived home to England and applied for a visa for her new husband, she was devastated when it was denied. Now Angela has spent £20,000 visiting him in Nigeria and trying to get CJ, a computer engineer, over to England....SEE HOTSPOT MEDIA COPY 0121 551 1004

توصل العلماء إلى أن تجنب تناول عشاء متأخر ثقيل وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة يمكن أن يطيل العمر بواقع الثلث.

وأشار الخبراء إلى أن وجبتي الإفطار والغداء، يحب أن يتم تناولهما بكميات كافية، في حين أنه من الأفضل تناول العشاء على دفعات صغيرة وقبل الوقت المعتاد بقليل.

ووجدت الدراسة التي أجريت على الفئران أن تغيير توقيت الوجبات يمكن أن يبطل العمليات الالتهابية التي تحدث مع تقدم العمر، وأن التدخل في إيقاعات الساعة البيولوجية يزيد من طول العمر أيضًا.

وفي وقت سابق، لفت الدكتور تيمور أسانوف إلى إن 75 دقيقة فقط من المشي أسبوعيا تؤدي إلى زيادة متوسط العمر المتوقع بمعدل عامين.

صحيفة البيان

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2022/06/19