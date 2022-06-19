أجريت على الفئران.. دراسة جديدة تكشف عن 3 طرق لزيادة العمر بواقع الثلث





توصل العلماء إلى أن تجنب تناول عشاء متأخر ثقيل وتقليل السعرات الحرارية المستهلكة يمكن أن يطيل العمر بواقع الثلث.

وأشار الخبراء إلى أن وجبتي الإفطار والغداء، يحب أن يتم تناولهما بكميات كافية، في حين أنه من الأفضل تناول العشاء على دفعات صغيرة وقبل الوقت المعتاد بقليل.

ووجدت الدراسة التي أجريت على الفئران أن تغيير توقيت الوجبات يمكن أن يبطل العمليات الالتهابية التي تحدث مع تقدم العمر، وأن التدخل في إيقاعات الساعة البيولوجية يزيد من طول العمر أيضًا.

وفي وقت سابق، لفت الدكتور تيمور أسانوف إلى إن 75 دقيقة فقط من المشي أسبوعيا تؤدي إلى زيادة متوسط العمر المتوقع بمعدل عامين.

صحيفة البيان