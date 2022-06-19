تعرف على آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة وموعد استئنافها بعد موسم الحج





أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، أنه تسهيلًا للحجاج القادمين، سيكون آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة هو 24 ذي القعدة الجاري، وستتاح مرة أخرى بتاريخ 20 ذي الحجة، بعد انتهاء موسم الحج.

ونوهت الوزارة لإمكانية الاتفاق ومعالجة أمور النقل حسب المناسب للحاج، مع شركة الحج التي تتوفر بياناتها في تفاصيل الحجز، عبر المسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا، في حال كان ترشيح الحج على مدينة مختلفة عن مدينة الإقامة.

وأشارت إلى أن البعض تم ترشيحهم على باقة مختلفة عن الباقات المفضلة مسبقًا؛ لأن الباقات المتوفرة في المفضلة لم تكن متاحة جميعها، وبإمكان المترشح إتمام الطلب أو رفضه.

وتابعت أنه لا يمكن التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين للحج بعد الترشيح، ويمكن فقط إدارة الحجز عبر الاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغائه.

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