الأرصاد تكشف عن موجة أمطار جديدة من متوسطة لغزيرة.. تعرف على موعد بدايتها ونهايتها والمناطق المتأثرة بها





كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة مطرية متوقعة خلال الأيام القادمة ابتداء من اليوم وحتى السبت القادم الموافق 25 يونيو.

ونشرت الأرصاد تغريدة عبر حسابها الرسمي على توتير قالت فيها:” يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة.

وأشارت إلى أن الحالة المطرية ستبدأ من اليوم وستستمر حتى السبت القادم الموافق 2022/6/25م”.

مزمز