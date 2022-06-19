لماذا رفضت فادية عبد الغني التمثيل مع أحمد زكي؟





كشفت الفنانة المصرية فادية عبد الغني عن السبب الذي منعها من التمثيل مع الفنان الراحل أحمد زكي.

وأوضحت فادية، خلال لقائها اليوم في برنامج «اسألني» على شاشة قناة «سي بي سي»، أن مشاركتها في 3 أفلام سينمائية فقط على مدار مشوارها الفني لا يعد تزمتاً.

وقالت: «كل إنسان له قواعد معينة في حياته وخطوط حمراء، فأنا يحكمني أولادي والمجتمع وأمور عدة».

وأضافت أن بعض المشاهد السينمائية من الخطوط الحمراء بالنسبة إليها، لافتة إلى أنها رفضت الدور المعروض عليها في فيلم «معالي الوزير»، بطولة الفنان أحمد زكي، بسبب الملابس التي كان من المفترض أن ترتديها وشعرت أنها من المحظورات.

وأكدت أنها غير نادمة على رفضها المشاركة في عدد من الأفلام السينمائية، معربةً عن أمنياتها بعودة تقديم الأعمال الفنية الدينية والتاريخية التي كانت تقدَّم باللغة العربية الفصحى.

ورأت أن المسلسلات التي كانت تقدم للجمهور باللغة العربية الفصحى تضم معلومات قيمة جداً يرغب الجمهور في معرفتها، متابعةً: «أتمنى العودة لتقديم أعمال دينية وتاريخية، الشباب الصغير لا يعلم العديد من الأمور، وعند تقديمها بشكل درامي يكون الأمر أفضل كثيراً».

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