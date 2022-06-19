أردوغان وهرتصوغ يبحثان العلاقات وقضايا إقليمية





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الأحد، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

واتفق الرئيسان أردوغان وهرتصوغ على مواصلة الحوار حول القضايا الإقليمية بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن ومواصلة التعاون من أجل السلام والاستقرار

العربية نت