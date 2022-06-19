الروقي: الهلال ومنتخبنا يرفعون الرأس لا صارت صمايل





علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي، على فوز الأخضر الأولمبي على أوزبكستان، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وقال فهد الروقي:”الكرة السعودية على عرش القارة تتربع الهلال ومنتخبنا يرفعون الرأس لا صارت صمايل”. وكان المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على منتخب أوزبكستان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ليتوج بطلا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

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