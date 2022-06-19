منوعات
شاهد بالفيديو.. “رشدي الجلابي” يخرج من طوره ويلقي برزمة فلوس على المطربة “منال البدري” ويشاركها فاصل رقص
وثق مقطع فيديو تفاعل المؤثر “رشدي الجلابي” وخروجه من طوره، وقد رمى برزمة فلوس على المطربة “منال البدري” وشاركها فاصل رقص.
وظهرت البدري متفاعلة مع الجلابي على خشبة مسرح عوامة مراسي الشوق، وقد أدخلته في لحن أغنيتها الحماسية (بنحر نحر ما بهاب الدم، بريدو أنا يا رشدي لزم).
الخرطوم: (كوش نيوز)
برنامج جماهيري كبير في صالة ميريلاند بالخرطوم بعنوان عصر القوة الرقمية يوم السبت 18 يونيو 2022 العاشرة صباحاً – فقرات متنوعة وجوائز وهدايا وضيوف شرف وتغطية إعلامية. للاستفسار: 0116558376 – 0116553017