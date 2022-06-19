بعد انتصاره على صمت رافقه سنوات.. والد الطفل وجدي يكشف تفاصيل عملية الـ6 ساعات





كشف فضل النسي والد الطفل وجدي تفاصيل نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين لطفله والذي خطف قلوب الآلاف على مواقع التواصل، بعد أن ظهر ضاحكا في مستشفي الملك خالد في نجران، منتصرًا على صمت رافقه لسنوات. وقال والد الطفل إنه منذ ولادة طفله كان يعاني من فقدان حاد في السمع بكلتا الأذنين، مشيرًا إلى أنه قبل سنتين بدأ بإجراء فحوصات لطفله بمستشفى الملك خالد حتى تكللت انتهاء جميع الإجراءات والقيام بإجراء العملية بنجاح.

وقال والد الطفل لـ «الإخبارية» إن عملية زراعة قوقعة في الأذنين تمت بمتابعة أمير المنطقة واستمرت لـ 6 ساعات وانتهت بنجاحها بنسبة 99%. وفي وقت سابق شاركت «صحة نجران» خلال حسابها الرسمي عبر تويتر، فيديو يوثق اللحظات الأولى من سعادة الطفل «وجدي» عند سماعه لأول مرة في حياته. وتمكن الطفل وجدي من السماع لأول مرة، بعد نجاح عملية زراعة قوقعة في الأذنين بمستشفى الملك خالد في نجران.

مزمز