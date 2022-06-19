مراسلة صباح العربية “الريان الظاهر” تحكي “قصة وفاء” في حق الإعلامي السوداني الكبير “د. عمر الجزولي”





كتبت مذيعة قناة الأزرق ومراسلة صباح العربية “الريان الظاهر” عن موقف وفاء في حق الإعلامي السوداني الكبير د. عمر الجزولي، المقيم بأمريكا حالياً، قائلة:

أذكر طبعا في يوم بلغونا نحن مجموعة من المذيعين اللي عمل لينا معاينة د.عمر الجزلي انو تم فصلنا من قناة الخرطوم بعد أشهر قليلة من العمل وقتها كان المدير عابد سيد أحمد.

وشتان ما بين عابد وكل المدراء اللي عملت تحت ادارتهم طبعا وفي العهد ده بالتحديد بتم فصلك وإرجاعك في الشهر كم مرة، وبدون أسباب من غير ما بتتمكن من رؤية المدير، كان الدخول لمكتبه صعبا بل مستحيلا ونحن جدد وما عارفين السياسة الغريبة الهادمة دي.

جئت القناة عشان قالوا لينا في جدول جديد مشينا أنا والعزيزة المتمكنة سارة مهدي وطبعا اتفاجأنا بإنو تم استبعاد المجموعة اللي قدمها الجزلي لقناة الخرطوم بالتحديد!.

فاتصلت عليهو وهو كان داخل على النشرة والزمن ده عندو مقدس جدا لإلتزامه وإنضباطه الشديد رغم عمر الخبرة اللي بمتلكه..اتصلت عليه وانا ببكي وبلغته انو تم فصلي ..قال لي انا داخل على النشرة ولما اخلص ح اجي اتقدم بإستقالتي من القناة انتو بناتي وانا متمسك بيكم لانو عارف عندكم مستقبل في الإعلام وفعلا جاء وقدم استقالته لتمسكه بينا رغم اننا يافعات في المجال

الجزلي أب روحي للمذيعين

أمنياتي الطيبة لشخصه النادر.

الخرطوم: (كوش نيوز)