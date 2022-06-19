شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية تفاجئ شقيقتها في ليلة تخرجها من الجامعة..تحتفل معها وتهديها سيارة “توسان”





فاجأت المطربة السودانية المثيرة للجدل مروة الدولية شقيقتها في ليلة تخرجها من الجامعة, حيث حضرت حفل التخرج البهيج وشاركتها بالغناء.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين لم تكتفي الدولية بذلك بل قامت بإهداء شقيقتها الخريجة سيارة توسان إضافة لشهادة تقديرية حسبما أعلن مقدم برنامج حفل التخرج المذيع الواثق جار العلم.

كما قامت شقيقتها الأخرى بإهدائها خاتم من الذهب الخالص وسط صيحات وتصفيق الطلاب والجمهور الكبير الحاضر لحفل التخرج.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين