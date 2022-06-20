شاهد بالفيديو: إيحاءات وإيماءات غريبة مصحوبة بتلويح الأيادي من المطربة “إنصاف مدني” لمعجب متواجد بالحفل تشعل منصات التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة إنصاف مدني رفقة المطرب حمادة عباسية وهم يعتلون خشبة المسرح الذي كان يتغنى في الفاصل الغنائي حمادة عباسية.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز ) فقد كانت إنصاف تلوح بيدها لمعجب متواجد بالحفل يبدو إنه كان يتحدث معها بالإشارات وأرادت الرد عليه بتلك الطريقة التي ظهرت من خلال ايحاءاتها.

رواد مواقع التواصل ابدو الإستغراب من الطريقة التي كانت تلوح بها انصاف مع المتواجدين بالحفل حيث اعتبر البعض أن ماتفعله جهل وعدم إحساس بالمسوؤلية منها.

الخرطوم:(كوش نيوز)