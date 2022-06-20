الحوكمة تدير المريخ واتجاه لتعيين لجنة تسيير





كشف موقع (سبورتاق) الرياضي، عن خطوات متواصلة تتم بنادي المريخ وتحديداً عبر أنصار جمعية الموردة بشأن الأزمة الإدارية الحالية وكانت المحكمة الرياضية الدولية ” كاس” قد أصدرت قراراً الأسبوع الماضي، قضى بإلغاء قرار الاتحاد العام الخاص باعتماد تقرير اللجنة الثلاثية التي اعترفت بمجلس “حازم مصطفى” لإدارة الأحمر، ليُصدر الاتّحاد العام توضيحاً أكد عبره تسبب حكم “كاس” بفراغ إداري في النادي وبحسب متابعات (سبورتاق)، فإن بعض رموز النادي وقياداته بجانب رؤساء اللجان المنتخبة عبر جمعية الموردة يتجهون لإعلان تولي لجنة الحوكمة إدارة شؤون النادي استناداً إلى النظام الأساسي المجاز عبر جمعية الموردة قبل دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ووفقاً لما تحصل عليه موقع (سبورتاق)، فإن الاتجاه السائد قبل الدعوة لجمعية عمومية هو مخاطبة لجنة الانتخابات لتكوين لجنة تسيير تقود النادي تمهيداً لانتخابات جديدة لمجلس الإدارة.

صحيفة الصيحة