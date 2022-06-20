السوباط والخندقاوي يشعلان صناديق الاقتراع لرئاسة الهلال





أعلنت قائمتان عن ترشحهما لخوض الانتخابات المقرَّرة في التاسع والعشرين من يونيو الجاري، وذلك لانتخاب مجلس جديد لإدارة نادي الهلال في فترة تمتد لأربع سنوات، وقد شهدت مرحلة تقديم المجموعتين لعضويتهما إلى جانب المرشحين المستقلين اللجنة الانتخابية المشرفة على العملية.

حيث أعلن محمد عثمان كوارتي عن أسماء مرشحي مجموعة (فجر الغد) بقيادة د. صابر شريف الخندقاوي، رئيساً، ود. زكي محمد البشير، نائباً للرئيس، ومهندس أحمد علي الدسيس، أميناً عاماً، ود.صلاح الإمام أمين المال، وعضوية كل من: د. معاوية يحيى حاج الأمين والفاتح عوض نمر، والزميلة شادية عطا المنان، وعمر محمد علي العبيد النجار، وعميد مصطفى الأمين، والرشيد دفع الله النوراني.

وأعلن تنظيم (هلال المجد) بقيادة (هشام السوباط) وسلَّم أسماء مرشحيه للمنافسة في الجمعية العمومية القادمة، هذا وقد جاءت القائمة المرشحة على النحو التالي: هشام السوباط، رئيساً، دكتور حسن علي عيسى، أمينًا عاماً، محمد إبراهيم العليقي، نائباً للرئيس، علم الدين محمد عبد الله، أمينًا للمال، وتضم عضوية المجلس كلٍ من: يحيى محمد خير، الفاضل التوم التهامي، الصادق يوسف،محمد يوسف موسى، نوال الأمين وعوض إبراهيم أحمد خوجلي.

وفي التوقيت تقدَّم المحامي عماد الطيب بسحب استمارة ترشيحه مستقلاً لمنصب الأمانة العامة لنادي الهلال في الانتخابات المقبلة، وكان الطيب شغل منصب الأمين العام في عهد الرئيس السابق لنادي الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال، وتقدم أيضاً في ترشيح مستقل عمار الزبير حاكم.

الخرطوم- معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة