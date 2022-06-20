الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند





اتخذت بلدة في ولاية راجستان الهندية عدة قرارات غريبة تتعلق بحظر الزواج على الشباب الملتحين إلا بعد الحلاقة، حتى ولو كانت موضة.

أصدرت بلدية كوماوات المكونة من 19 قرية بولاية راجستان الهندية قرار بعدم السماح إلا للشباب الذين يتمتعون بالحلاقة النظيفة بالزواج.

وجاء ضمن القرار الغريب: “الموضة لا بأس بها ولكن استخدام اللحية باسم الموضة للعريس غير مسموح به مثل حفل زواجه والذي هو سر مقدس ويعتبر العريس ملكا فيه، لذا يجب أن يكون حليق الذقن”.

إلى جانب ذلك، اتخذت البلدية المكونة من 19 قرية العديد من القرارات المهمة الأخرى لخفض تكاليف حفلات الزفاف وجعلها أكثر بساطة، ومن بينها حظر الأفيون خلال مراسم الزفاف، وإلغاء رقصات Bandoli DJ.

وأكدت البلدية أن إذا أنفق الناس ثروة على الملابس والديكورات لتنظيم احتفالات باهظة قائمة على موضوع معين باسم الموضة، فسيتم تغريمهم.

وأشارت إلى أنه يجب أن يتبع القواعد ليس فقط الأشخاص الذين يعيشون في كوماوات ولكن أيضًا من ينحدرون من المنطقة.

هاجر حوالي 20000 شخص من 19 قرية من مجتمع كوماوات إلى مدن مختلفة في غوجارات، مهاراشترا والولايات الجنوبية.

سيتعين عليهم أيضًا اتباع قواعد موطنهم الأم حتى لو أدوا طقوسًا في المدن التي انتقلوا فيها.

صدي البلد