حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي روما





كشفت تقارير إيطالية، حقيقة عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، إلى الدوري الإيطالي من جديد، بداية من الموسم المقبل، عن طريق بوابة نادي روما.

وبحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن هذه الأنباء ليست صحيحة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الأسباب تمنع كريستيانو من الانتقال إلى روما.

وأكدت الصحيفة أن على رأس هذه الأسباب، أن روما لن يستطيع الوفاء براتب كريستيانو رونالدو الذي يبلغ 23 مليون يورو سنوياً.

وشددت الصحيفة على أن علاقة رونالدو بمدرب روما جوزيه مورينيو ليست جيدة، بالتالي ليس هناك أمل أن يضم النجم البرتغالي إلى صفوف النادي الإيطالي، فضلاً عن رغبة «الدون» في الرحيل عن مانشستر بسبب عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموس المقبل، وهو الأمر نفسه بالنسبة لروما الذي لن يشارك في البطولة المفضلة لرونالدو.

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