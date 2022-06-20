السعودية ترفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول





أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، رفع تعليق سفر المواطنين عن عدد من الدول.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا؛ فقد تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من: (جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية تركيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وجمهورية الهند). وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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