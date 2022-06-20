جونسون يخضع لعملية جراحية





أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه أجرى جراحة بسيطة بمستشفى في لندن تحت التخدير الكامل، اليوم، مرتبطة بالجيوب الأنفية وعاد الآن إلى داوننج ستريت.

وقال المتحدث للصحفيين: «لقد ذهب إلى المستشفى في نحو السادسة صباحاً، وأجريت العملية أول شيء هذا الصباح، وعاد إلى داوننج ستريت بعد العاشرة صباحاً بقليل».

ولدى سؤاله عن الحالة الصحية لجونسون، قال إنه لم يتحدث معه منذ أن عاد لمقر إقامته، ولكن قال إنه يستريح في المنزل.

وأوضح أن توقيت عودة جونسون إلى العمل يعتمد على حالته الصحية، ولكنه كان يعتزم ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء غداً.

البيان