أردوغان: استمرار الجهود لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود





أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار الجهود المشتركة من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود للحيلولة دون أزمة غذاء عالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تناول المبادرات المتعلقة بإيجاد حل للأزمة التي سببتها الحرب الروسية – الأوكرانية.

ولفت أردوغان أنه يواصل مقترحاته لنظرائه حيال إحياء مفاوضات السلام وإنهاء الحرب دبلوماسيًا.

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.

البيان