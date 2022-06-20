شاهد بالفيديو.. “رشدي الجلابي” يحيي حفلاً غنائيا لأول مرة بالخرطوم بمشاركة مطربة وسط طرب وتفاعل الحضور مع (زولي شالتو الروزة)





وثق مقطع فيديو إحياء نجم تيك توك “رشدي الجلابي” لأول مرة حفلاً غنائيا بالخرطوم وسط طرب وتفاعل كبيرين من قبل الحضور مع اغنيته الشهيرة (زولي شالتو الروزة).

وأظهر المقطع حماس “الجلابي” وتفاعله مع الجمهور، بإعطاء المايك لمطربة بجواره للمشاركة في أغنيته.



وبدأ “رشدي” مشواره كمؤثر سوداني في مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة (ما راجع ما راجع عشرة مرات) ليشغل بعدها الترند السوداني في الآونة الأخيرة.

الخرطوم: (كوش نيوز)