شاهد بالفيديو.. من على ظهر حِماره “مديدة الحلبة” يرد بقصيدة عصماء على من أساءوا إليه من الشعراء





من على ظهر حِماره، ومن قريته التي لم تخمد نيران حريقها بعد، سجل نجم تيك توك فايز الطليح المعروف ب”مديدة الحلبة” قصيدة عصماء، رد فيها على من هجوه من الشعراء، عقب ظهوره مع فتاة في لايف على تيك توك بشكل مخجل.

وقال “الطليح” أن القصيدة رداً على الشعراء الذين أساءوا لشخصي، جاء في مطلعها هوي يا عالم الشعراء البسوا غبائن، كان قاصدنها الفتن البتبقى كمائن هدفكم جل يادوبو وطلع باللاين.



وزاد: انتو كتبتو بقافية حقارة فصيحة، شعراء ومبدعين كيفن تسوا فضيحة، ياشعراء بلدنا دي كلمة مني نصيحة مفروض البيلغط انتو تدوا نصيحة.

الخرطوم: (كوش نيوز)