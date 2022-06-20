شاهد بالفيديو: مُطربة سودانية شهيرة تهدي شقيقتها سيارة بمناسبة تخرجها والجمهور يعلق ” أخت السرور”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة السودانية مروة الدولية لحظة احتفالها بشقيقتها ليلة تخرجها من إحدى الجامعات.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد أهدت الدولية شقيقتها مفتاح سيارة وباركت لها التخريج وسط احتفاء عدد من اقربائها الذين اهدوها خاتما من الذهب ووشاح وغيرها من الهدايا القيمة.

وحظي الحدث بآلاف التعليقات على مواقع التواصل وكتب البعض ” أخت السرور اريتك أختنا ” فرحا واعجابا بما فعلته مع شقيقتها وتعييرها عن فرحتها ومدى حبها لها بذلك التخرج.

الخرطوم:(كوش نيوز)