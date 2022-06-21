شاهد بالفيديو: إغراءات جسدية وألفاظ خادشة للحياء من مُطربة سودانية تثير الجدل والغضب يسيطر على رواد مواقع التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله مطربة سودانية تقدم فاصلا من الرقص المثير المصحوب باغراءات وألفاظ خادشة للحياء في الحفل الذي كانت تحييه.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت المطربة تتمايل مع الأغنية ” كدة كدة” والتي وصفت بالفاحشة وتتسم بألفاظ غير مقبولة والتي لايمكن ترديدها في الحفلات حتي لا يرددها الصغار بعد سماعها.

يذكر إن تلك المطربة إشتهرت بتقديمها للأغاني الجريئة منذ بداية ظهورها، وتظهر في كل حين وآخر بتريند جديد.

الخرطوم:(كوش نيوز)