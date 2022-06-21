شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سعودي يقدم فاصل من الرقص السوداني على أنغام “الربابة” وعلى طريقة “الصقرية” والاشادات تنهال عليه..ومتابعون (والله خبير وكأنك مولود في البادية)





خطف مواطن سعودي الأضواء وسحب البساط من الجميع على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر الشاب السعودي وهو يتفاعل مع أغاني الربابة السودانية الشهيرة في السودان.



وقدم السعودي فاصل من الرقص على ايقاع الربابة بطريقة عرفها بعض المتابعين للمقطع الذي تجاوز عدد المشاهدين له آلف مشاهد برقصة “الصقرية”.

كما حصل على إشادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بتداخله مع السودانيين وحبه للموسيقى السودانية وكتب أحدهم (والله خبير وكأنك مولود في البادية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين