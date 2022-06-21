شاهد بالصور: تعرّف على عارضة الأزياء التي خطفت الأنظار في الخرطوم وأشعلت مهرجان “نيرمين قرقفي”





شهد النادي العالمي بالخرطوم يومي الجمعة والسبت الماضيين قيام الموسم الثالث من مهرجان نيرمين قرقفي لعروض الأزياء، وخطفت المودل ألما الجبان الأضواء، ولمع اسمها بقوة في هذا الموسم وأصبح الجميع يبحث عن تفاصيل أكثر عنها بسبب براعتها في عرض الأزياء وامتلاكها للشجاعة الأدبية للوقوف أمام الجمهور .

(كوش نيوز) تورد لكم بعض المعلومات عنها هي ألما الجبان سورية الأصل سودانية الجنسية من مواليد العاصمة السورية دمشق ولدت في العام 2003 وقدمت إلى السودان مع والدها وهي في عمر الثامنة واستقرت بعدها في السودان طوال هذه الفترة الماضية تدرس إدارة الأعمال وتملك مشاريع، ولها أفكار تأمل في تنفيذها في القريب العاجل.

الخرطوم:(كوش نيوز)