شاهد بالفيديو: احتفى به مئات السودانيين.. تخرج طالب صيني من جامعة سودانية وتقديمه لاستعراض صيني يثير الإعجاب والدهشة





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله طالب صيني يقيم حفل تخرجه من جامعة سودانية درس بها رفقة مجموعة من الطلاب السودانيين .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) قدم الطالب رقص استعراضي على الإيقاعات الصينية باحترافية ليلة تخرجه ليحظى بالإعجاب ويثير الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل.

وكان في استقباله شاب وشابه من السودان أصبحوا له في مقام والديه مثلما يأتي اهالي الخريجين ويستقبلون ابنائهم في تلك الليلة.

الخرطوم:(كوش نيوز)