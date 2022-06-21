شاهد بالصورة: إطلالة ساحرة لـ (روني) تخطفُ قلوبَ روّاد مواقع التواصل





خطفت الفنانة التشكيلية “روني” قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول صورها بالنيولوك الجديد الذي غير ملامح وجهها وأصبحت تبدو اجمل عن السابق.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أبدى عدد من متابعيها على مواقع التواصل الدهشة من تغير شكلها الذي جعلها تبدو اصغر سنا.

واستطاعت من خلال مظهرها الجديد خطف قلوب الجمهور بعد دهشتهم من الشكل الأنيق الذي ظهرت به، خاصه بعدما اعتادوا على رؤيتها دون ميكب في السابق.

الخرطوم:(كوش نيوز)